بلدية أبوظبي ترصد 269 مشوها عاماً في مصفح الصناعية

نفذ مركز بلدية مصفح حملة تفتيشية لرصد المشوهات في الطرق والمرافق العامة في منطقة مصفح الصناعية، وذلك ضمن مساعي بلدية مدينة أبوظبي للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وإجراء عمليات الصيانة وتحسين البنية التحتية، وتطويرها بشكل مستمر.

ورصدت الحملة 269 حالة مشوه عام، ضمت لوحات فوهات الحريق، وأعمدة الإنارة ، والأرصفة، واللوحات المرورية والإرشادية، وكذلك الاسفلت وعلامات تخطيط الطرق، وأغطية تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن جولة تفتيشية لفرق البلدية في مصفح الصناعية بهدف الوقوف على متطلبات واحتياجات المنطقة والقيام بجميع أعمال الصيانة اللازمة لمختلف المرافق بما يحافظ على جمالية المكان.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن هذه الحملة تأتي ضمن حملاتها المستمرة على جميع مناطق مدينة أبوظبي لرصد المخالفات والتجاوزات، وكذلك لمتابعة حالة الطرق والمرافق العامة بما يضمن ديمومتها بشكل يلبي احتياجات الجمهور، الذي يعد الشريك الأساسي للبلدية في رصد هذه المشوهات، مبينة أن عمليات الرصد والمتبعة المستمرة تساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة أبوظبي، والارتقاء المستمر للبنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة، وتحسين مستوى جودة الحياة.

وفي ذلك دعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع للمساهمة مع جهود البلدية بالحفاظ على الممتلكات العامة ،وعدم العبث بها، والإبلاغ عن أية أعطال أو مناطق بحاجة للصيانة سواء كانت طرق أو أعمدة الإنارة أو المرافق العامة في الساحات والحدائق وغيرها.