شرطة أبو ظبي تستحدث خدمة البلاغات المالية في مركز شرطة زاخر

بواسطة / بتاريخ 2018-01-09 في 2:22 م /
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استحدثت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي فرعاً للبلاغات المالية “شيكات بدون رصيد “في مركز شرطة زاخر بمديرية شرطة منطقة العين، لتسهيل إجراءات تلقي مثل هذه البلاغات وسرعة متابعة إنجازها.

وقال العميد مسلم محمد العامري، مدير المديرية إن هذه الخدمة ستسهم في تسهيل إجراءات التعامل مع البلاغات المالية ومتابعتها ضمن نطاق تقديم خدمات متميزة للجمهور تجسيداً لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة أبو ظبي في تعزيز رضا الجمهور بالخدمات الشرطية.

وأوضح أن المركز يستقبل المراجعين للاستفادة من هذه الخدمة خلال فتره الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحاً إلى 2:30 مساءً، وتخصيص الرقم 037150869) ) لتلقي الاستفسارات.

 

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