يبلغ الشرطة بوجود متفجرات في مكان عمله لإثارة الفوضى

قال مصدر امني اردني ان مدعي وجود مواد خطرة متفجرة في مبنى ضريبة الدخل والمبيعات في العاصمة الأردنية عمان اعترف خلال التحقيقات التي اجريت معه بارتكابة ذلك متعمدا من اجل اثارة الفوضى داخل الضريبة، حسما أشارت اليه وكالة الانباء الاردنية.

وتمكن العاملون في مديرية شرطة وسط عمان من تحديد هوية المتصل وجرى القاء القبض عليه.

واضاف المصدر الامني بانه سيتم احالة الشخص الى محكمة امن الدولة.

وبينت التحقيقات ان ذلك الشخص موظف سابق في الضريبة جرى نقله أخيرا وهو سبب بلاغه الكاذب