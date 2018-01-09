502 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 54 مليون درهم في “معيصم الأولى”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 502 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 133 مبايعة بقيمة 268 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضى بقيمة 147 مليون درهم و 111 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 121 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم فى منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم فى منطقة السطوه تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم فى منطقة مردف.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 1 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها15 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 234 مليون درهم منها 23 رهونات أراضى بقيمة 167 مليون درهم و 44 رهونات فلل وشقق بقيمة 67 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 108 مليون درهم وأخرى فى منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 23 مليون درهم.