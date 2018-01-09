شرطة أبوظبي : إغلاق نفق الشيخ زايد وتحويل الحركة لنفق البحر لمدة 4 أيام ابتداءً من غداً
بواسطة آراء الإخبارية / بتاريخ 2018-01-09 في 7:54 م /
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