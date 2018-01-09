“ويسترن للمفروشات” تكشف عن تخفيضات تصل لـ 70 % على منتجاتها

تفيض صالات عرض “ويسترن للمفروشات”، متجر التجزئة الرائد في بيع أثات المكاتب والمنازل فى الإمارات العربية المتحدة، بالتخفيضات خلال مهرجان دبي للتسوّق لتصل نسبتها إلى 70%، غامرة بذلك أهم مفروشات المنازل، ودافعة زوّارها وزبائنها للتجديد، وأيضا لتزيين منازلهم بأحلى القطع المنزلية في بداية العام الجديد.

وتعرض ويسترن للمفروشات خلال المهرجان الذي يستمر لغاية 27 يناير 2018 أفضل ما عندها من المفروشات وبأسعار لا تصدق في عالم بيع الأثاث الفاخر، شاملة غرف الجلوس الأنيقة وغرف الطعام ومجموعات متنوعة من غرف النوم.

ويقول مقداد بهابراوالا، الرئيس التنفيذي لشركة ويسترن للمفروشات: “في هذا العصر وفي يومنا هذا بالتحديد، يبقى المنزل الملاذ الآمن للعيش فيه بسلام والذي يعبر بنفس الوقت عن أسلوب الحياة التي يعيشها أصحابه. وبدورنا نقدم في ويسترن للمفروشات أثاثاً ومنتجات منزلية في غاية الجمال والإبداع بحيث تتماشى مع العصر الحديث وهي مصنوعة بجودة وحرفية عاليتين. فإلى جانب جمالها الأخاذ، صمّمت تلك المنتجات لتكون متعدّدة الوظائف لتضيف بذلك الراحة لمستخدميها، وتحافظ بنفس الوقت على رقيها وفخر وجودة صناعتها.

تدعو ويسترن للمفروشات زبائنها إلى اختيار ما يحلو لهم من الكراسي والأرائك وطاولات الطعام ومجموعات غرف النوم والأكسسوارات المنزلية وغيرها من المفروشات الفاخرة منها الإيطالية مثل ناتوزي Natuzzi وتوماسيلا Tomasella ، وزانيت Zanette وكاليجاريس Calligaris ومينيفورمز Miniforms وجاما Gamma وتونين كازا Tonin Casa وناتوزي إديشيونز Natuzzi Editions وبونالدو Bonaldo وكريستاليا Kristalia وكلاس Klass وفلو Flou وريفليكس Reflex ودرينرت Draener .

للمزيد من المعلومات والتفاصيل، تفضلوا بزيارة صالتي عرض ويسترن للمفروشات أيهما أقرب إليكم في دبي وأبو ظبي أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.westernfurniture.ae أو الإتصال بالإرقام التالية: +971 4 3377152 أو +971 2 6444048.