“الاتحادية للضرائب” توضح الخدمات المعفاة والخاضعة لضريبة الصفر% في قطاعي التعليم والصحة

بواسطة / بتاريخ 2018-01-09 في 7:05 م /
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أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب عبر نشرتها التوعوية معايير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاعي التعليم و الصحة .

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