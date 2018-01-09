أحكام غيابية على 19 كويتياً «داعشياً»

قضت محكمة الجنايات الكويتية ، أمس، بحبس 19 مواطنا كويتياً (غيابيا) لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الانضمام إلى «داعش» في سوريا، و كشف مصدر مطلع في وزارة الداخلية الكويتية أن الوزارة بدأت بإحالة ملفات عشرات الأشخاص الذين غادروا البلاد منذ أكثر من 6 أشهر وتورطوا بالإرهاب.

وقال المصدر لصحيفة القبس الكويتية إنه تم رصد أشخاص عديدين غادروا البلاد منذ فترة طويلة وحرضوا على الانضمام إلى الجماعات الإرهابية المحظورة، مشيرا إلى أن بعض المرصودين ذهبوا إلى دول أوروبية للدراسة، وبعضهم كمرافقين لمرضى العلاج في الخارج، وبعد ذلك انتقلوا إلى معاقل الإرهابيين.

وعن قانونية إحالة ملفات أشخاص خارج البلاد إلى النيابة العامة، أشار المصدر إلى أن أي شخص تتوافر بحقه الأدلة، فإن وزارة الداخلية تقوم بإحالته إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكمة، ولا تنتظر إحضاره من الخارج.

ولفت المصدر إلى أن بعض الأشخاص المرصودين لم يتم التأكد إن كانوا قد قتلوا في المعارك أم ما زالوا على قيد الحياة، وهذا ما يؤخر تقديم ملفاتهم للمحاكم قليلا، لكن هناك أشخاص تم التأكد من مصرعهم، وبعضهم تم أسره، وآخرون مستمرون في القتال في سوريا.

إلى ذلك، بيَّن مصدر مطلع لـ القبس الكويتية أن «عم» أحد المتهمين في قضية الانتماء إلى «داعش» يعتبر قياديا في تنظيم القاعدة، وقد تم التوصل إليه وتقديمه إلى المحاكمة من خلال متابعة دقيقة وتحريات سرية توصلت إليها «الداخلية».