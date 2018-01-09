شرطة عجمان تعثر على الطفلة المفقودة في بئر للصرف الصحي بمنزلها

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن العثور على الطفلة أمل بشير يوسف البالغة من العمر خمسة أعوام متوفاة في بئر للصرف الصحي في ساحة منزل ذويها، والتي أعلن عن تغيبها مساء أمس الإثنين في منطقة الروضة بعجمان.

وصرح سعادة المقدم يحيى خلف المطروشي رئيس مركز شرطه الحميدية الشامل بشرطة عجمان حول تفاصيل القضية بورود بلاغ إلى مركز شرطة الحميدية الشامل من شقيق الطفلة فارس بشير يوسف 21 عاماً يفيد بتغيب الفتاة عن المنزل أثناء خروجهم لمشاهدة الأمطار بحوالي الساعة السادسة مساء.

على الفور تحركت قوة من الشرطة للبحث عن الطفلة المفقودة، وبعد البحث والتحري تم العثور عليها داخل بئر للصرف الصحي في منزل والديها بحدود الساعة العاشرة مساءً وقد فارقت الحياة، حيث أفاد شقيق الطفلة بقيامهم برفع غطاء فتحة البئر لتصريف المياه وقت هطول المطر، ثم عاد ثانية بعد توقف المطر وأغلقها دون أن يلاحظ اختفاءها، وتم استخراج جثة الطفلة بواسطة أفراد الدفاع المدني بحضور وكيل النيابة المناوب والطبيب الشرعي وأفراد التحريات ومسرح الجريمة.

وأضاف رئيس مركز شرطة الحميديه الشامل أن الإسعاف الوطني قام بنقل الطفلة المتوفاة إلى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي ليتبين أن الطفلة توفيت نتيجة سقطوها في بئر الصرف الصحي.

ودعا سعادة المقدم يحيى المطروشي الأهالي إلى مراقبة أطفالهم، مشدداً على ضرورة إغلاق آبار الصرف الصحي في المنازل، والحد من وصول الأطفال إليها لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث. ‎

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