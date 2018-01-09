شرطة عجمان تعثر على الطفلة المفقودة في بئر للصرف الصحي بمنزلها

بواسطة / بتاريخ 2018-01-09 في 7:42 م /
sabq2-600x55313

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن العثور على الطفلة أمل بشير يوسف البالغة من العمر خمسة أعوام متوفاة في بئر للصرف الصحي في ساحة منزل ذويها، والتي أعلن عن تغيبها مساء أمس الإثنين في منطقة الروضة بعجمان.
وصرح سعادة المقدم يحيى خلف المطروشي رئيس مركز شرطه الحميدية الشامل بشرطة عجمان حول تفاصيل القضية بورود بلاغ إلى مركز شرطة الحميدية الشامل من شقيق الطفلة فارس بشير يوسف 21 عاماً يفيد بتغيب الفتاة عن المنزل أثناء خروجهم لمشاهدة الأمطار بحوالي الساعة السادسة مساء.
على الفور تحركت قوة من الشرطة للبحث عن الطفلة المفقودة، وبعد البحث والتحري تم العثور عليها داخل بئر للصرف الصحي في منزل والديها بحدود الساعة العاشرة مساءً وقد فارقت الحياة، حيث أفاد شقيق الطفلة بقيامهم برفع غطاء فتحة البئر لتصريف المياه وقت هطول المطر، ثم عاد ثانية بعد توقف المطر وأغلقها دون أن يلاحظ اختفاءها، وتم استخراج جثة الطفلة بواسطة أفراد الدفاع المدني بحضور وكيل النيابة المناوب والطبيب الشرعي وأفراد التحريات ومسرح الجريمة.
وأضاف رئيس مركز شرطة الحميديه الشامل أن الإسعاف الوطني قام بنقل الطفلة المتوفاة إلى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي ليتبين أن الطفلة توفيت نتيجة سقطوها في بئر الصرف الصحي.
ودعا سعادة المقدم يحيى المطروشي الأهالي إلى مراقبة أطفالهم، مشدداً على ضرورة إغلاق آبار الصرف الصحي في المنازل، والحد من وصول الأطفال إليها لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث. ‎

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: