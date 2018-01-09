دراسة : المسكنات تهدد خصوبة الرجال

الدراسة التي قامت بها مجموعة من الباحثين الدنماركيين أظهرت تراجعا ملحوظا في مستويات التستوستيرون لدى الرجال الذين تناولوا ما يقارب 600 ميليغرام من المسكنات يوميا.الدراسة التي شملت مجموعة من الرجال تراوحت أعمارهم بين 18 و 35 سنة لمدة 44 يوما، أظهرت تراجعا في نسبة التستوستيرون بنسبة 18 في المئة.

من جانبها نشرت صحيفة “تلغراف” البريطانية على أن تراجع هذا الهرمون من شأنه إلحاق ضرر كبير في الخصوبة لدى الرجال.

يذكر بأن الدراسة استمرت بضعة أسابيع فقط، وأظهرت هذه النتائج، أنه على المدى الطويل سيؤدي الأمر إلى وضع أكثر سوءا، ما سيؤدي بدوره إلى قصور في الغدد التناسلية.