شاهد بالفيديو | باندا يتصرف مثل الأطفال عند رؤيته الثلج لأول مرة

ظهر في الانترنت مقطع فيديو يصوّر فرحا لا يوصف لباندا بتساقط أول ثلج في الصين، ويظهر الفيديو أن الباندا تتصرف كما يتصرف الطفل لدى رؤيته الثلج لأول مرة.

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