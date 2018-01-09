شاهد بالفيديو | باندا يتصرف مثل الأطفال عند رؤيته الثلج لأول مرة
بواسطة روسيا اليوم / بتاريخ 2018-01-09 في 8:06 م /
ظهر في الانترنت مقطع فيديو يصوّر فرحا لا يوصف لباندا بتساقط أول ثلج في الصين، ويظهر الفيديو أن الباندا تتصرف كما يتصرف الطفل لدى رؤيته الثلج لأول مرة.
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