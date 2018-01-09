شاهد بالصور | صيد الأسماك بالحراب في كشمير

رغم التطور الكبير في أساليب الصيد حول العالم، إلا أن الكثير من المناطق الفقيرة لا تتزال تستخدم طرق صيد أسماك تقليدية، ومنها الحراب، التي يستخدمها الصيادون في كشمير.

وبحسب صحيفة “ذا تليجراف” البريطانية فإن الصيادين في كشمير يستخدمون تقنية غريبة في الصيد يطلقون عليها “تشاي إي جارد شيكار”، وتعني “الصيد بالظل”، حيث يحملون رابطة من العصي ويغطونها ببطانيات على حافة القارب من أجل توفير الظل حتى يتجمع الأسماك أسفلها، وعند ظهور السمك يقوم الصائد بإطلاق حربته اليدوية ليصطادها.

توضح الصحيفة أن “الصيد بالظل” هي الطريقو الوحيدة التي يستخدمها الصيادون في بحيرة سريناجار أنشار في كشمير، مشيرة إلى أن الصيادون يعتقدون أن هذه الطريقة تجعلهم متخفيين ويجذون الأسماك في هذا الفخ المحكم لسهولة اصطيادها.