الجامعة القاسمية تطلق منطاد زايد في الاردن

أطلقت الجامعة القاسمية بالشارقة منطاد عام زايد بقيادة الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الامارات في قلب مدينة البتراء بالمملكة الاردنية الهاشمية وذلك فى اطار عام زايد 2018 وبحضور جمهور غفير من جميع شرائح المجتمع .

واكد الدكتور الاستاذ رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية اهمية دعم المشاركات العربية والدولية بمنطاد زايد للتعريف بالرسالة الانساية التي نشأت عليها دولة الامارات و تسير على خطها القيادة الرشيدة وتحرص على العمل بها في جميع مؤسستها .

من جانبه اعرب الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الامارات عن شكره تقديره لما قدمته المملكة الاردنية الهاشمية من اهتمام ضمن الدعم الكبير لجولة منطاد عام زايد في جميع سماء ومدن المملكة التي يقدر شعبها – ذكرى القائد العربي – الذي دخل قلوب الشعوب العربية و كانت ولازات ضمن اهتمام قيادة الدولة الرشيدة التي تعمل جاهد في المساهمة والمشاركة في بناء مسيرة التنمية في جميع الدول العربية ضمن ايمانها بالعمل في منظومة الدول العربية والحرص على وحدة صف العربي والرقي بشباب العربي من خلال طرح العديد من البرامج التي تسهم في خدمة الشباب العربي في شتى المجالات.

وأضف الكابتن المنصوري أن مشاركة منطاد عام زايد في المملكة الاردنية الهاشمية تأتي ايضا ضمن جولة عربية ودولية يقودها ابناء الامارات لنشر روح التسامح والتواصل مع جميع شعوب العالم والتعريف بروح السلام التي تنعم بها دولة الامارات .

كما اثنى المنصوري على الدعم الكبير الذي قدمه المسؤولين في سفارة الامارات في عمان وحرصها على انجاح مشاركة منطاد عام زايد في الاردن .

وتستمر مشاركة منطاد عام زايد في المملكة الاردنية والتي انطقلت من 2 مارس الجاري حتى 14 منه وتتضمن التحليق في عدد من المدن الي جانب البتراء ومنها – قلعة الكرك الاثرية في مدينة الكرك ومدينة الديسة في وادي رام .