485 مواطناً يوقعون عقود عمل خلال يومين مفتوحين للتوظيف في الفجيرة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توقيع 485 مواطنا ومواطنة لعقود العمل وحصولهم على موافقات مبدئية للعمل لدى شركات عاملة في قطاعات الاتصالات والتنكولوجيا والطيران والنقل والتطوير العقاري ومراكز الخدمة وذلك خلال يومين مفتوحين للتوظيف نظمتهما الوزارة في امارة الفجيرة في 28 من شهر فبراير الماضي والاول من شهر مارس الجاري بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الاوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات ومجموعة”تيكوم”.

وقال سيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية ” ان تنظيم اليومين المفتوحين في امارة الفجيرة جاء في تنفيذا لأجندة العمل التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والمناطق الحرة المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية المستهدفة والشركات العاملة في هذه القطاعات وذلك في اطار تحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي ضمن مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية.

واوضح ” انه تم إجراء مقابلات وظيفية لعدد 996 مواطنا ومواطنة من الباحثين عن العمل خلال يومي التوظيف اللذين عرضت خلالهما 17 شركة عاملة في القطاعات الاقتصادية المشار اليها نحو 700 شاغر وظيفي لديها في عدد من المناطق في الدولة وفي تخصصات ومهن مختلفة منها الهندسة والتسويق والمبيعات وخدمة المتعاملين وغير ذلك.

واشار السويدي ” الى انه تمت اتاحة المجال امام الباحث عن العمل لاختيار ثلاثة فرص عمل من الشواغر التي طرحتها الشركات وذلك تنفيذا لاستراتيجية ادارة الايام المفتوحة التي تطبقها الوزارة حيث خصع جميع المتقدمين للوظائف للمقابلات الوظيفية التي اجراها لهم المعنيين في هذه الشركات وفقا لاختياراتهم الثلاثة نتج عنها توقيع 96 مواطنا ومواطنة لعقود العمل و389 اخرون تم تسجيلهم في قائمة المرشحين الحاصلين على موافقات مبدئية لشغل الوظائف بينما لم يجتز 511 باحثا عن العمل من مجموع الحضور المقابلات الوظيفية التي خضعوا لها.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية ” ان الوزارة تنسق حاليا مع الشركات التي ابرمت العقود مع المواطنين والمواطنات بغرض انهاء الاجراءات اللازمة لمباشرة عملهم بينما سيتم التنسيق مع الشركات التي وافقت مبدئيا على تعيين الباحثين عن العمل لمتابعة كافة الاجراءات التي تتخذها هذه الشركات في هذا الصدد.

واضاف ” انه سيتم اشراك المواطنين والمواطنات الذين لم يجتازوا المقابلات الوظيفية في البرامج التي تنفذها الوزارة والمتعلقة بالارشاد والتدريب وذلك بعد ان يتم الوقوف على اسباب عدم اجتيازهم لتلك المقابلات وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على توفير الحلول الملائمة لهم وبما يسهم في تهيئتهم لمقابلات وظيفية اخرى وبالتالي تمكينهم للحصول على الوظائف”.

واشاد السويدي “بالتعاون الذي ابدته الشركات التي شاركت في اليومين المفتوحين وبتفاعل وحضور المواطنين والمواطنات الامر الذي يؤكد جديتهم في البحث عن الوظيفة”.

واكد مواصلة الوزارة تنظيم الايام المفتوحة للتوظيف بالتعاون مع شركائها في القطاعات الاقتصادية المستهدفة في تحدي تسريع التوطين النوعي حيث من المقرر ان تنظم الوزارة غدا الاحد يوما مفتوحا في نادي الجولف والرماية في امارة الشارقة للتوظيف في قطاع مراكز الخدمة الذي يوفر العديد من الفرص الوظيفية الجاذبة للمواطنين والمواطنات.

يذكر ان الباحثين عن العمل الذين يحضرون ايام التوظيف المفتوحة التي تنظمها الوزارة مع شركائها يمرون في اربعة مراحل تشمل تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم الى مكان اليوم المفتوح من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة ومن ثم مرحلة الارشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل باهمية القطاعات والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة تليها مرحلة التدريب على مهارات اجراء المقابلة الوظيفية وهو مرحلة اختيارية ومن ثم مرحلة المقابلات الوظيفية.