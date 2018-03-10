خدمات رأس الخيمة تتوعد المتورطين وتعلن فتح تحقيق بشأن الحادثة

أكدت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة أنه وبشأن الفيديوهات المتداولة لأحد العمال وقيامه بإلقاء المخلفات على شاطئ شعم في اليوم السابق على حملة النظافة لمؤسسة إدارة المخلفات وبالتنسيق مع هيئة حماية البيئة والتنمية بالإمارة، أن هذا العمل مرفوض ولا يعبر عن سياسة الدائرة والتي تتسم بالنزاهة والشفافية في كافة الخدمات التي تقوم على تقديمها وأنه تم إيقاف العامل وباشرت بالتحقيقات الداخلية وأنه لن يتم استثناء أي موظف وستشمل أيضا جميع المسؤولين عن تنظيم الحملة وسيطبق القانون بكل حسم.

كما وأكدت الدائرة أنها فزعت من هذا السلوك وأنه لن يمر من دون حساب وجزاء رادع، وتناشد الدائرة أهالي رأس الخيمة أن يحذوا هذا الحذو بالإرشاد عن كل الصور السلبية والمظاهر اللاخلاقية مشددة على أن حماية البيئة مسؤولية الجميع.