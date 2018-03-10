أبوظبي تسجل ارتفاعاً في عدد نزلاء منشآتها الفندقية بنسبة 7.4% خلال شهر يناير

سجلت العاصمة أبوظبي ارتفاعاً جديداً في عدد نزلاء منشآتها الفندقية بنسبة 7.4% خلال شهر يناير 2018 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يأتي امتداداً للنتائج القياسية للوجهة السياحية في العام 2017 والذي استقبلت خلاله الإمارة حوالي 5 ملايين نزيل.

وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أن 162 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في الإمارة قد استقبلت 437,228 نزيلاً خلال شهر يناير، بزيادة تجاوزت 30,000 نزيل عن يناير 2017.

وشملت مؤشرات النمو المناطق الثلاث في الإمارة، وبلغت 6.3% في أبوظبي و7% في منطقة العين و17.3% في منطقة الظفرة.

وحققت الوجهة السياحية أداءً متميزاً في أسواقها الرئيسية مع زيادة عدد النزلاء من هذه الأسواق بنسبة كبيرة خلال شهر يناير، ومنها الصين (٪10.7) والهند (٪31.5) والمملكة المتحدة (٪19.1) والمملكة العربية السعودية (٪15.4) والولايات المتحدة (٪36.1).

ورحبّت الإمارة بـ 34,000 نزيل هندي خلال شهر يناير، أكثر بنسبة 31.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، عقب نمو عدد النزلاء الهنود بنسبة 11.5٪ خلال العام الماضي إلى 359,000 نزيل. ويرجع هذا النمو إلى تنظيم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حملات تسويقية موسعة وجولات ترويجية في جميع أنحاء الهند لاستقطاب المزيد من الزوار الهنود إلى الإمارة التي تربطها 282 رحلة جوية أسبوعياً بـ13 مدينة هندية.

وجاءت زيادة عدد النزلاء الصينيين إلى 35,000 نزيل خلال شهر يناير، امتداداً لارتفاع عددهم بنسبة 61% خلال العام الماضي إلى 374,000 نزيل. وتتصدر الصين حالياً قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة. واعتمد هذا النمو على الحملات التسويقية التي تستهدف الزوار الصينيين، والمبادرات العديدة لمنحهم تسهيلات إضافية، ومنها الحصول على التأشيرات عند الوصول.

وقال سعادة سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “نسعى إلى استدامة النمو في عدد زوارنا، والاستفادة من أداء وجهتنا السياحية في العام الماضي والبناء عليه. وقد حققنا انطلاقة جيدة في بداية العام الجديد، مع ارتفاع عدد نزلاء منشآتنا الفندقية بنسبة تتجاوز 7٪ مقارنة بالشهر نفسه من 2017. وسجلنا نمواً تخطى 10% خلال شهر يناير في جميع أسواقنا الرئيسية، الصين والهند والمملكة المتحدة وألمانيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة”.

وأوضح: “نواصل الاستثمار في مبادراتنا الترويجية الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة في أهم أسواقنا السياحية الخارجية. وقد ساهمت استراتيجيتنا في استقطاب المزيد من الزوار أكثر من أي وقت مضى. ونهدف إلى استقبال المزيد من الزوار والنزلاء بنهاية العام الجاري، بالتزامن مع التطور المستمر في المنتجات والمعالم السياحية والترفيهية في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي، ومدينة “عالم وارنر براذرز أبوظبي” المقرر افتتاحها قريباً. ونثق بقدرتنا على تحقيق طموحاتنا والترحيب بـ 8.5 مليون نزيل سنوياً بحلول العام 2021″.

وبينما ارتفعت مستويات اشغال 131 فندقاً وشقة فندقية في مدينة أبوظبي، تراجعت في 20 و11 فندقاً بمنطقتي العين والظفرة على الترتيب. كما انخفض متوسط فترة إقامة النزلاء في المناطق الثلاث.

وتعمل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على توفير الموارد والحلول التي تساعد الزوار على التنقل بين معالم الإمارة بسهولة وتسليط الضوء على فعالياتها ومعالمها الثقافية والتراثية عبر إطلاق المنصة الإلكترونية الثقافية الشاملة “ثقافة أبوظبي”.

وتتيح المنصة وصولاً فورياً إلى كافة جوانب الحياة الثقافية والفنية والتراث في الإمارة عبر الهواتف النقالة، وتتضمن موقعاً إلكترونياً، وهو المحور الرئيسي للمعلومات، وتطبيقاً للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام “IOS” أو “أندرويد” إضافة إلى حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب ومدونات صوتية على “ساوند كلاود” و”آي تيونز”، والتي ستبث برامج حوارية أسبوعية مع الخبراء والمختصين حول أهم الموضوعات الثقافية.

يذكر أن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تترأس وفداً كبيراً من الشركاء والجهات العاملة في قطاع السياحة في الإمارة للمشاركة في معرض “بورصة السياحة العالمية” في برلين خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس الجاري، والذي يعتبر أحد أهم وأعراق الفعاليات السياحية في العالم.