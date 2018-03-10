دراسة : «المكرونة» بريئة من زيادة الوزن !

تعتبر المكرونة من الوجبات غير المُفضلة لمن يبحث عن جسم رشيق بالرغم من عشقهم لها، ولكن اتضح مؤخرًا أنّها لا تُسبب زيادة في الوزن.

وبحسب صحيفة Elle الفرنسية فالمكرونة لا تؤدي إلى زيادة الوزن أو تكوين الدهون في الخصر بل عكس ذلك تمامًا.

فوفقًا لنتائج دراسة أجراها باحثون في المعهد العصبي المتوسطي بإيطاليا شملت 23 ألف إيطالي للكشف عن العلاقة بين استهلاك المعجنات وكل من “مؤشر كتلة الجسم” و”نسبة الخصر”وأظهرت الدراسة خطأ الاتهامات الموجهة لهذه الوجبة.

وأشارت الدراسة أنّ تأثير المكرونة على زيادة الوزن والتسبب في السمنة محدودًا للغاية، ولكن ما يُسبب السمنة حقًا هي الإضافات التي يتم إضافتها للمكرونة.

ولكن لا تزال المكرونة الخيار الأنسب لمن يريد فقدان الوزن بسبب السعرات الحرارية العالية، ولكنها بكل تأكيد لا تسبب زيادة في الوزن فهي الخيار الأمثل لمن يريد المحافظة على وزنه.