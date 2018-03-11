الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وغبار على المناطق المكشوفة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 11/ 03 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 12 / 03 / 2018

صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط احياناً وقد تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة،

حركة الرياح

جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 14 – 25 / 34 كم / ساعة بوجه عام.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئياً ومغبر بوجه عام ، وتتزايد السحب احيانا خاصة شرقاً وقد تكون ركامية بعد الظهر ، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان . وتنشط الرياح الشمالية الغربية من بعد ظهر الثلاثاء خاصة على البحر والمناطق المكشوفة تؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة والى اضطراب البحر في الخليج العربي .