“الإنشاءات البترولية” تحقق وفر مالي بقيمة 210 مليون درهم بسبب «الابتكار»

كشف المهندس أحمد سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية – احدى الشركات التابعة لـ “صناعات – أبوظبى” – عن أن المشاريع الابتكارية المطبقة في الشركة حققت وفرا ماليا بلغ نحو 210 ملايين درهم.

وأكد الظاهري في كلمته خلال الحفل الذي نظمته الشركة لتكريم المشاريع الابتكارية المميزة أن الابتكار هو أساس التنمية المستدامة سواء في العمل الحكومي أو في القطاع الخاص.

وأوضح أن النظام البيئي للابتكار في الدولة شهد نموا سريعا خصوصا أن رؤية أبوظبي 2030 تولي قطاع التعليم أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها لضمان مخرجات تعليمية مواكبة لتطورات العصر.

وأشار الظاهري إلى أن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية قامت خلال العام الماضي باعتماد خطة للابتكار تشتمل على 3 محاور أساسية تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين مستوى التنافسية للشركة.

وقال إن الخطة تهدف إلى تشجيع الابتكار وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للشركة والتي أعلن عنها مؤخرا ..لافتا إلى أن الابتكار يعتبر إحدى أولويات هذه الاستراتيجية ومن ركائزها الأساسية.

وأوضح أن المحور الأول المعنى بتعزيز نظام المقترحات الابتكارية يهدف إلى افساح المجال أمام جميع الموظفين وبمختلف مستوياتهم الإدارية لطرح أفكارهم وتصوراتهم في مجال الابتكار حيث قامت اللجنة بمراجعة هذه المقترحات ورفع توصيات بتنفيذ الأنسب والأكثر ابتكارا.

وأضاف أن المحور الثاني الذي يشجع المنافسة بين المشاريع الابتكارية القائمة أتاح للأقسام ودوائر الشركة المنافسة فيما بينها تطوير إجراءاتها خاصة تلك التي تتعلق بتنفيذ العمل.

ولفت إلى أن المحور الثالث يتضمن طرح مشاريع ابتكارية على مستوى الشركة وتنفيذها ضمن خطط زمنية محددة ..مؤكدا أن اللجنة لديها معايير واضحة لاعتماد المشاريع الابتكارية من أبرزها رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية ورفع تنافسية الشركة والحفاظ على البيئة ضمن أعلى معايير الأمن والسلامة المهنية ..فضلا عن ضمان تلبية احتياجات المتعاملين وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن الشركة دشنت موقعا إلكترونيا خاصا بخطة الابتكار من أجل تسهيل عملية التواصل بين مختلف أقسام ودوائر وموظفي الشركة ..موضحاً أنه خلال فترة وجيزة تلقت لجنة الابتكار بالشركة حوالي 93 اقتراحا وأكثر من 43 مشروعا ابتكاريا في مختلف المجالات العملية والإجراءات والمعايير والنمو والتنويع والكفاءة وتطوير الموارد البشرية والبناء والتركيب وتم تقييمها ليتم تحديد 10 مشاريع فائزة.

وأكد الظاهري أن الشركة ستواصل العمل من اجل تعميم ثقافة الابتكار والإبداع على كافة اقسامها ودوائرها ..موضحاً أن الابتكار اصبح احد أولويات الشركة وابرز أهدافها في المرحلة المقبلة داعيا كافة موظفي الشركة للتفاعل مع هذه المبادرات وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تحسين وتطوير كفاءة وبيئة العمل في الشركة مما سيعزز مكانتها محليا واقليميا وعالميا.