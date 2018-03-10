بوتين يبدي استعداده للتعاون مع المعارضة لجعل روسيا أقوى

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، عن استعداده للتعاون مع قوى المعارضة بهدف جعل بلاده أقوى.

تصريح بوتين جاء خلال مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الأمريكية ونقلته وكالة “تاس” الروسية، اليوم السبت.

وأوضح أنه مستعد للتعاون مع قوى المعارضة “التي تسعى إلى جعل روسيا أكثر قوة”.

وبسؤاله عما إذا كان مستعد للعفو عن الناشط المعارض أليكسي نافالني لينافسه في الانتخابات المقبلة، رد بوتين قائلا: “أود أن أتعاون مع مثل هؤلاء الأشخاص وأنا مستعد لذلك”.

وأردف قائلاً “أي شخص يمكن أن يتم العفو عنه إذا كان يستحق”.

وأضاف: “نسعى لجعل روسيا أكثر قوة وتنافسية ودولة أكثر فعالية”.

وعن العلاقات مع واشنطن، لفت الرئيس الروسي أن “بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق على الأمن السيبراني مع الولايات المتحدة”.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية حظرت أواخر العام الماضي ترشح نافالني، الناشط المعارض ومؤسس صندوق مكافحة الفساد في روسيا، للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 مارس/آذار الجاري، بسبب دعاوى قضائية مرفوعة ضده.

وحكم على الناشط المعارض، وهو أيضا مدوّن ومحامي، ويعتبر من المعارضين البارزين للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالسجن لمدة 20 يومًا، على خلفية اتهامه بدعوة المواطنين إلى التظاهر ضد السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وينافس بوتين في الانتخابات المقبلة سبعة مرشحين، لكنه يعد الأوفر حظا للفوز بها بحسب نتائج استطلاعات رأي عدة.