الدوري الإنجليزي: راشفورد يقود يونايتد لهزيمة رفاق صلاح

قاد نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، فريقه لفوز صعب على ليفربول 2-1، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح راشفورد التسجيل لفريقه في الدقيقة 14، وبعدها بـ10 دقائق فقط استطاع نفس اللاعب تعزيز تفوق “الشياطين الحمر” بهدف ثان، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم يونايتد 2-0.

وفي الشوط الثاني، سيطر “الريدز على مجريات المباراة، وبعد ضغط كبير لتقليص الفارق، أخطأ مدافع يونايتد إيريك بايلي وسجل هدفاً في مرماه، لتنتهي المباراة بفوز يونايتد.

ورفع يونايتد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 60 نقطة في المركز الثالث.