سناب شات وانستغرام تزيلان خدمة الصور المتحركة Gify مؤقتاً

خبر محزن لمحبي الصور المتحركة على انستغرام وسناب شات حيث أزالت الخدمتان تلك الخاصية التي تعتمد على خدمة Giphy بعد ظهور صور متحركة عنصرية يمكن إضافتها للصور والفيديوهات.

وهذا الإجراء مؤثت ريثما يتم إزالة المحتوى العنصري ومنع إدراجه في المشاركات وبالتالي من المتوقع أن تعود خاصية إدراج الصور المتحركة من مكتبة Giphy في أي وقت فور إزالتها لتلك الصور المتحركة العنصرية.

وأكّد متحدث رسمي باسم سناب شات أن كل الصور المتحركة التي يمكن إدراجها حاصلة على تصنيف PG ما يعني أنها مناسبة للمشاهدة من قبل من أعمارهم 13 سنة وما فوق وهو الحد العمري الذي تسمح سناب شات باستخدامه.

وتظهر الصورة المتحركة عبارة “زنجي” مع عداد للقتلى يحركه قرد وبجانبه مذيع أبيض البشرة بشعر أشقر يتحدث بعبارة تحرض على قتل ذوي البشرة السمراء.

الجدير بالذكر أن سناب شات أضافت قبل أقل من شهر إمكانية إدراج الصور المتحركة بالتعاون مع خدمة Giphy.