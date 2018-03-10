شاهد بالصور | “دينكا” .. قبيلة أفريقية تعيش مع الأبقار ذات القرون العملاقة

بدأ أفراد قبيلة دينكا المقيمة في المرتفعات بجنوب السودان، هجرتهم السنوية إلى الأراضي السفلى بالقرب من نهر النيل، مع انتهاء فصل الشتاء.

ورصدت صحيفة “ذا تيليجراف” البريطانية حياة هذه القبيلة الغريبة التي تعيش على تربية الأبقار البرية البيضاء ذات القرون الضخمة.

وبينت الصحيفة أنه في هذا الوقت من العام يقوم هؤلاء الرعاة الذين يكرسون حياتهم لرعاية قطيع الأبقار، بإنشاء المعسكرات الضخمة للتأكد من أن القطعان قريبة من أراضي المرعى خلال موسم الجفاف المتوقع في هذه الفترة من كل عام.

ويحمل غالبية أهالي هذه القبيلة الأسلحة النارية لحماية قطعانهم من هجمات الحيوانات المفترسة وكذلك العصابات التي تهاجمهم.

الخطر الذي يؤرقهم هو هجمات العقارب القاتلة التي تودي بحياة الكثير منهم ومن أبقارهم.

الغريب في هذه القبيلة مدى التمازج بين هذه الأبقار البرية وأهالي الدينكا، إذ أن هؤلاء الأخيرون يعتمدون بشكل كامل على الأبقار في الحصول على الطعام والألبان