سوبر ماريو سيتواجد في خرائط قوقل هذا الأسبوع

بمناسبة Mario Day الذي يوافق ذكرى إصدار لعبة سوبر ماريو الشهيرة أعلنت شركة قوقل عن إستضافة الشخصية الشهيرة سوبر ماريو لمدة أسبوع على تطبيق الخرائط الخاص بها خرائط قوقل .

إذاً ببساطة وابتداءً من اليوم يمكن لمستخدمي تطبيق خرائط قوقل على اندرويد و iOS وضع سوبر ماريو على الخط الازرق الذي يظهر في حال بدء الملاحة والتنقل على الخريطة .

للقيام بذلك يجب أن تضغط على مربع الاستفهام الاصفر الذي يظهر لك قبل البدء في التنقل بدلاً من الضغط على الزر الازرق المعتاد لبدء الملاحة .

هذه المبادرة في النهاية هي شراكة تسويقية بين قوقل و نينتندو سوف تستمر لمدة أسبوع بدون أي اهداف أخرى.