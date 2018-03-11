اليوم.. معرض عطايا

عطايا، هو المعرض الخيري الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سنويا، تحت رعاية ورؤية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، مساعد رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيس لجنة عطايا العليا.

يضم معرض عطايا مجموعة واسعة ومتنوعة من الأزياء المميزة، والمجوهرات الراقية، الإكسسوارات والأثاث المنزلي، التي تم انتقاؤها بعناية من قبل اللجنة العليا للمعرض. تم تصميم جميع المعروضات من قبل مصممين وفنانين مبدعين على المستوى المحلي والعالمي.

أهداف معرض عطايا

الترويج لمؤسسات ومشاريع خيرية بالتعاون المشترك معها خلال فترة عطايا.

التعاون مع الهيئات والجمعيات الخيرية في الدولة وخارجها.

أن يشمل الترويج جهات محلية وأخرى دولية بالتناوب.

المساهمة في إقامة فعاليات مصاحبة للمعرض فيما يخدم الترويج للجهة أو المشروع الخيري.

بث روح التعاون والمحبة والتكافل الاجتماعي والترابط الأسري بين أفراد المجتمع.

المساهمة في دعم المشاريع المحلية.

جمع التبرعات لخدمة المؤسسات والمشاريع الخيرية.

رسوم الدخول : 50 درهم

الموقع : أرض الإحتفالات مقابل قصر المشرف ، أبوظبي الدخول : 03:00 م – 10:00 م