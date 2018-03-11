مستهلكون: «القيمة المضافة» حفزتنا على ترشيد الاستهلاك

أفاد مستهلكون بأن نمط استهلاكهم قد تغير بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أول شهر يناير الماضي، حيث حفزتهم الضريبة على ترشيد الاستهلاك، والبحث عن بدائل للسلع مرتفعة الأسعار، والحد من شراء السلع الكمالية، فضلاً عن شراء سلع الجملة خصوصاً بالنسبة للأسر المواطنة كبيرة العدد.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم يذهبون إلى مراكز البيع، بعد الضريبة، بقوائم مكتوبة تضم السلع التي يرغبون فيها ويقارنون بين العروض في المحال التجارية لاختيار أفضلها.

من جانبهما، اعتبر خبيران، أن المستهلك الرشيد يجب أن يدعم ثقافة السلعة البديلة ويقارن بين السلع ليختار الأفضل والأقل سعراً، ما يزيد من دخله الحقيقي، لافتين إلى أن هناك مخاطر على الاقتصاد من زيادة قيمة الاستهلاك على 50% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن انخفاض قيم الادخار.

ولفتا إلى أن قيمة الضريبة ضئيلة وتأثيرها ليس كبيراً لكن استغلال تجار للضريبة لرفع السعر بشكل أكبر، خصوصاً في الفترة الأولى من تطبيقها، أسهم في قرارات ترشيد الاستهلاك.

بدورها، قالت وزارة الاقتصاد، إن تطبيق الضريبة ليس له تأثير كبير في ميزانيات الأسر ولا مستلزمات السلة الغذائية، مشيرة إلى توجه المستهلكين قبل وبعد الضريبة يجب أن يستند إلى عدم الإسراف، والشراء وفقاً للحاجة، والالتزام بالخطة الرئيسة الموضوعة للإنفاق.