مراكز تجميل تستدرج الزبائن لعمليات البوتكس والفيلر باختلاق العيوب

تتبع عيادات تجميل أسلوباً جديداً لاستدراج الزبائن إلى عمليات البوتكس والفلرز، وذلك بالترويج لحقن النضارة، وما إن يدخل الزبون حتى يبدأ الاختصاصيون بإظهار العيوب والحاجة الماسة لإحدى العمليات.

وأرجع استشاري رئيس مركز الأمراض الجلدية في مستشفى دبي الدكتور أنور الحمادي أسباب اللجوء لهذا الأسلوب إلى سوء سمعة عمليات التجميل بين الناس، وخصوصاً التي يجريها غير المختصين، والمخاطر التي يتعرض لها الشخص على المدى البعيد، وبالتالي انخفاض عدد المقبلين على تلك العمليات.

وأكد لـ «الرؤية» أن الهدف الرئيس من أسلوب الترويج الجديد عبر حقن النضارة، هو وصول العميل إلى المركز الطبي، ومن ثم تسهل مهمة إقناعه بنوع معين من عمليات التجميل، وخصوصاً مع قدرة عدد من الأطباء على الترويج لخدماتهم بصورة جذابة، والقدرة على إظهار عيوب الفتيات بطريقة غير مباشرة.

ووفقاً للحمادي، فإن اختيار مراكز التجميل لحقن النضارة بالتحديد للترويج بسبب عدم خطورتها وفوائدها للبشرة عموماً وسمعتها الإيجابية، وخصوصاً أنها إبر تحتوي على عدد من المواد المغذية، مثل البروتينات، الفيتامينات، الإنزيمات ومستخلصات طبيعية من جسم الإنسان أو من النباتات والهرمونات ومواد موجودة في البشرة بشكل طبيعي، لكن قل إنتاجها وهو ما أدى لتلك المشاكل.

وحذّر الفتيات من الانجرار وراء هذه النوع من الدعاية والتسويق، وخصوصاً تلك المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.