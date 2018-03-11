تسعة أشهر فترة اختبار الموظفين الجدد في الحكومة الاتحادية

أجازت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، إمكانية تمديد فترة الاختبار للموظفين الجدد في الحكومة الاتحادية إلى 9 أشهر، على أن يتم تقييمه للتثبيت أو إنهاء خدماته في حال ثبوت عدم صلاحيته للوظيفة.

وذكرت اللائحة في المادة 25 والخاصة ب «فترة الاختبار»، أنه فيما عدا المعينين على درجتي وكيل وزارة أو مدير عام في الجهات المستقلة، فيخضع الموظف المعيّن لأول مرة لفترة اختبار مدتها ستة أشهر، قابلة للتمديد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، على أن يقوم الرئيس المباشر خلال هذه الفترة بمتابعة دقيقة لتقييم أداء وسلوك الموظف الوظيفي وفق أسس وإجراءات الموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية والرقمية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، وتقديم كل العون ومساعدته وتوجيهه لتحسين أدائه وسلوكه الوظيفي، لافتة إلى أنه قبل انتهاء فترة الاختبار، وعلى ضوء نتيجة التقييم، إما يتم تثبيت الموظف في الوظيفة أو إنهاء خدماته إذا ثبتت عدم صلاحيته للوظيفة.

وأجازت اللائحة خلال فترة الاختبار إنهاء خدمة الموظف، إذا ثبت أنه غير كفء أو غير صالح للقيام بمهام وظيفته، أو بسبب أدائه غير المُرضي وذلك بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، وفقاً للآليات المعتمدة شريطة منحه فترة إشعار لمدة خمسة أيام عمل، كما أجازت للموظف الاستقالة من وظيفته أثناء فترة الاختبار شريطة إخطار جهة عمله بواسطة رئيسه المباشر، خلال فترة خمسة أيام عمل، مشيرة إلى أنه يتم احتساب مستحقات الموظف الذي تنتهي خدماته لعدم الصلاحية للوظيفة خلال فترة الاختبار وفقاً للراتب الإجمالي المستحق حتى نهاية آخر يوم عمل له، ببدل تذاكر سفر له ولأفراد أسرته المستحقين في حال مغادرة الدولة إذا نص على ذلك في عقد التوظيف.

وتطرقت اللائحة إلى التعيين بنظام الدوام الجزئي، وعرفته بأنه التوظيف الذي يعمل فيه الموظف المواطن عدداً محدداً من مجموع الساعات أو الأيام المقررة للعمل اليومي الكامل المعتمدة في هذا القرار، ويتقاضى راتباً يحتسب نسبةً وتناسباً بين ساعات أو أيام العمل التي يعملها الموظف، والراتب الإجمالي والمزايا المقررة للوظيفة المعين عليها.

وحسب اللائحة، يجوز التعيين بعقد دوام جزئي براتب إجمالي شهري مقطوع يتلاءم ودرجة الوظيفة الشاغرة على أن تحدد ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن 14 ساعة ولا يزيد على 28 ساعة أسبوعياً، وتحدد أيام العمل بما لا يقل عن يومي عمل أسبوعياً، وكذلك يجب أن تكون ساعات الدوام الجزئي خلال ساعات العمل وتحدد مواعيد العمل الجزئي وفقاً لظروف وطبيعة وحاجة العمل.

ويخضع التعيين بعقد دوام جزئي إلى مجموعة من الأحكام، هي ضرورة وجود وظيفة شاغرة، ويجوز تعيين أكثر من موظف على الوظيفة ذاتها، وبما لا يجاوز المخصصات المالية للوظيفة، وأن يتم التعيين براتب إجمالي شهري، يحدد وفقاً لدرجة الوظيفة الشاغرة على أساس الراتب الإجمالي المقرر للموظف – بافتراض عمله بدوام كامل – بالوظيفة، المعين عليها عند بداية التعيين مقسوماً على عدد ساعات العمل الرسمية، الشهرية مضروباً في ساعات العمل الفعلية التي يعملها الموظف خلال الشهر.