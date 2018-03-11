راكيتيتش يُرحب بعودة نيمار إلى برشلونة !

رحب إيفان راكيتيتش نجم خط وسط برشلونة بعودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى كامب نو مرة أخرى وذلك في حديثه عقب فوز البرسا المهم بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على حساب مضيفه ملقا على ملعب لا روزاليدا لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، حسبما أشار موقع سبورت 360.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية قد ادعت أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد أحس بالندم لرحيله عن الفريق الكتلوني الصيف الماضي متجهًا صوب العاصمة الفرنسية، باريس، عقب دفع سان جيرمان لقيمة الشرط الجزائي في عقده والتي بلغت 222 مليون يورو.

وودع أثرياء الليج آن مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي عقب الخسارة ذهابًا إيابًا على يد ريال مدريد الإسباني، 1-3 في سانتياجو بيرنابيو و1-2 في حديقة الأمراء.

النجم الدولي الكرواتي تحدث حول عودة نجم السليساو إلى البلوجرانا وما إذا كان قد أخبره برغبته في العودة إلى كامب نو قائلًا “لم يقل لي أي شيء، ولكن إن كان الأمر بيدي، سوف أفتح له الباب في الوقت الحالي”.

وأضاف “ليس فقط بسبب العلاقة التي تربطني به، ولكن لنوعية اللاعب”.

وتابع “سأضع نيمار دائمًا في فريقي”.