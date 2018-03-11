تحقيق أمنية طفلتين بأن يصبحوا طبيبات في أبوظبي

حققت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة” أمنية طفلتين بأن يصبحوا طبيبات وذلك ضمن مبادرات عام زايد.

واستقبل مركز اليحرالصحي الطفلة ريهان المصابة بورم في الدماغ والطفلة رقية المصابة بمرض في اليدين وليس لديها كيفين نتيجة لذلك مع عائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم من مدرسة مدرسة شيخة بنت سرور – ح 1 لتحقيق حلم الفتاتين بأن يصبحوا طبيبات حيث ارتدتا المعطف الطبي وتم تدريبهما على أساسيات الفحص الطبي وتعريفهم بالأقسام المختلفة في العيادة. كما قدمت صديقاتهن فقرات متنوعة واحتفل مدراء المراكز الصحية في العين مع الطفلتين وقاموا بتنظيم الألعاب الترفيهية بتقديم الهدايا.

وعلقت الدكتورة هدى الشامسي، مديرة مراكز الصحية في العين، قائلة “تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات عام زايد وهي تعكس قيم العطاء والبذل التي رسخها فينا المغفور له بإذن الله تعالى تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تعكس أهمية الدور الذي تلعبه المركز الصحية ليس فقط كمراكز علاجية توفر خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المجتمع بل أيضاَ كمراكز لها تلعب دوراً مجتمعياً.”

وأضافت الدكتورة هدى “ولأن الأطفال هم المستقبل وتوفير الرعاية والرفاهية لهم هي إحدى أهم أولويات شركة “صحة” وبناءً على توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الخدمات لجميع الأعمار، قامت شركة “صحة”بافتتاح مركز المشرف التخصصي للأطفال ومركز الطوية التخصصي للأطفال الأوائل من نوعهما ضمن المراكز الصحية التابعة لشركة “صحة” حيث توفر المراكز 22 من خدمات الأطفال التخصصية العلاجية والوقائية كذلك وعلى رأسها برنامج الفحص الشامل للأطفال الذي تم تصميمه استناداً إلى أعلى المعايير العالمية التي تهدف إلى لتأكد من أن مستقبل الأطفال سيكون مستقبلاً مشرقاَ وصحياً وذلك عن طريق الكشف المبكر وتشخيص وعلاج الأمراض أو المشاكل قبل أن تتفاقم.”

وتقدم أهالي الطفلتين بالشكر إلى مركز اليحر الصحي وإلى جميع من شارك في تحقيق حلم طفلتيهما وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم ووأكدوا بأنه ليس بالشيء الغريب أن يكون أبناء زايد الخير سباقين في فعل الخير.