«البنية التحتية»: إغلاق الطريق الالتفافي أعلى جسر البديع غداً ولمدة شهر

أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية عن إغلاقها الطريق الالتفافي أعلى جسر البديع للقادمين من إمارة رأس الخيمة والمتجهين إلى مليحة، وذلك من يوم غد الإثنين 12 مارس 2018 ولغاية شهر، بهدف تنفيذ أعمال الطرق ضمن خطة تطوير تقاطع البديع.

ودعت الوزارة مستخدمي الطريق وسائقي المركبات، إلى ضرورة أخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بقواعد السير واللوحات المرورية والإرشادية، والتقيد بالسرعة المحددة حفاظاً على سلامتهم.

وفي ذات السياق أكد المهندس أحمد الحمادي، مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية، أن الوزارة تعمل على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات تنفيذ مشاريع الطرق، بهدف إحداث نقلة نوعية وحقيقية في المنظومة التنموية ذات العلاقة بعمل الوزارة.

يذكر أن وزارة تطوير البنية التحتية تشرف على تنفيذ مشروع جسر البديع، ومن المقرر الانتهاء من المشروع – الذي بلغت نسبة إنجازه الحالية 75% – خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث سيرفع المشروع بعد إنجازه السعة الاستيعابية للطريق بنسبة الضعف عن ما كانت عليه سابقا لتصل إلى 17 ألفا و700 مركبة في الساعة، فيما سيرفع المشروع السعة الاستيعابية للطريق الانزلاقي بثلاثة أضعاف لتصل إلى 2500 مركبة في الساعة.

كما سيسهم إنشاء طريق مجمع وموزع بثلاث حارات لمسافة كيلومترين داخل دبي ضمن مشروع تقاطع “البديع” في زيادة الطاقة الاستيعابية بنحو 6000 مركبة في الساعة ما سينهي مشكلة الاحتكاك بالشاحنات وكذلك إنشاء جسر نحو الشارقة بثلاث حارات وسعة 6000 مركبة لحل مشكلة الطريق الانزلاقي.