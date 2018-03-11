الموافقة على تشكيل دوائر لقضايا الفساد بالنيابة العامة في السعودية

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.

وأكّد النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ في تصريح صحفي، أنَّ صدور الموافقة يأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين بمكافحة كافة صور وأشكال الفساد بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة.

وأوضح المعجب أنَّ النيابة العامة كانت تعالج قضايا الفساد عبر دائرة جرائم الوظيفة العامة، قبل صدور الأمر الملكي، إلا أنَّ الرغبة في مزيدٍ من الفعالية ورفع الجودة والأداء كانت وراء صدور الموافقة الكريمة على إحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد، على أن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة.

وأكّد النائب العام أن الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتع بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها، مؤكدًا أن النيابة العامة هي التي تختص- حصريًا- بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية، ويكتسي تحقيقها بشرعية التحقيق القضائي بحصانته أمام النظر القضائي “الموضوعي”، تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه في مرحلته التمهيدية أو ما بعدها، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب يُعدّ في طليعة التحديثات العدلية في قضاء المملكة.