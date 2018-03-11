الصين: تعديل دستوري يتيح لجينبينغ الاستمرار في الرئاسة مدى الحياة
من المتوقع أن يصوت البرلمان الصيني الأحد على مشروع قانون يتيح للرئيس شي جينبينغ الاستمرار في رئاسة البلاد مدى الحياة، ويسمح بإدراج “فكر شي جينبينغ” في الدستور وكذلك “الدور القيادي” للحزب الشيوعي الصيني في مادته الأولى.
وسيجري التصويت عند الساعة 15,00 (07,00 ت غ)، وسيقضي (بأغلبية الثلثين) بتعديل دستوري يلغي المادة التي تحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين كل منها خمس سنوات. فكما قال الخبير في الشؤون الصينية جان بيار كابيستان من الجامعة المعمدانية في هونغ كونغ، فإن “الجمعية الوطنية الشعبية لم تصوت يوما ضد أي نص”.
ولكن الخبير السياسي هوا بو، والذي يقيم في بكين، فقال إن “بعض النواب المتمسكين بإصلاحات دينغ شياوبينغ يعتقدون أن هذا التعديل هو عودة إلى الوراء”. وأضاف: “قد يصوت هؤلاء ضد مشروع القانون أو يمكن أن يمتنعوا عن التصويت”.
وكان عدد الولايات الرئاسية حدد باثنتين في دستور 1982 في عهد دينغ شياوبينغ لتجنب أي عودة للحكم الديكتاتوري لعهد ماو تسي تونغ (1949-1976).