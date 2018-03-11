بلدية العين تطور فكرة الساحة المائية في حديقة اليحر الشمالي

فعلت بلدية مدينة العين ممثلة بمكتب الاستثمار الساحة المائية بحديقة اليحر الشمالي وذلك بهدف جذب أكبر عدد من الزوار، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لدعم احتياجات المجتمع بالمنطقة، وإيجاد فرص استثمارية جديدة لتعزيز تقديم خدمات جماهيرية بجودة عالية ، حيث تم تصميم مساحة مائية آمنة تماما بحديقة اليحر الشمالي ، تتناسب مع جميع المراحل العمرية للأطفال .

وقال بدر العامري مدير مكتب الاستثمار، تبلغ مساحة المنطقة المائية 600 م2، حيث تتصل بحديقة مصغرة للألعاب المطاطية ضمن حديقة اليحر الشمالي، وتستوعب المساحة المائية 50 طفلاَ فيما تستوعب الحديقة المصغرة المطاطية 100 طفل ، وتستقبل حديقة اليحر الشمالي بشكل سنوي قرابة (84,039) زائر ، ويمكن للزوار الحصول على تذاكر الساحة المائية من خلال منافذ التذاكر المخصصة بالحديقة ، إضافة إلى مراكز بيع المواد الغذائية التابعة لبلدية مدينة العين ، وتبلغ أسعار التذاكر قرابة 30 درهم .

كما وتتضمن الساحة عدة ألعاب مائية كالحلقات الحلزونية و المسدسات المائية، ولعبة شلال الماء، ولعبة نفق الماء، و لعبة النخلة، ورشاشات الماء ، إضافة إلى مجسمات الحيوانات ومنزلقات التسابق وبنادق المياه وجميع ذلك على أرضية مطاطية ملونة آمنه للأطفال ، تمنحهم تجربة منعشة من المرح بالماء ، كما وتتوفر مقاعد على جوانب المساحة المائية لجلوس العائلات .

وأضاف العامري ، تعمل بلدية مدينة العين على زيادة الاستثمار في المرافق الخدمية والترفيهية بالمدينة ، فإن مشروع المساحة المائية التي تم تفعيلها في حديقة اليحر الشمالي ، يأتي ضمن جملة المشاريع التي يسعى مكتب الإستثمار لتوفيرها بهدف تفعيل الحدائق بالمدينة ، وإضافة عدد من الأنشطة الترفيهية و العصرية في كل حديقة ، لافتاً إلى أن فكرة الحدائق المائية فكرة عصرية فريدة من نوعها، حيث إن الحدائق المائية المتوافرة في المنطقة قليلة نسبياً مقارنة بالحدائق العامة والمرافق الترفيهية الأخرى، وأوضح أن مدينة العين تضم العديد من الحدائق العامة والمماشي مما يتطلب التنويع في إيجاد أفكار جديدة جاذبة للزوار من الكبار والصغار .

وجدير بالذكر ان بلدية مدينة العين قامت في وقت سابق ضمن مشروع الاستثمار في حدائق و مماشي المدينة بتخصيص مواقع متفرقة في عدد من الحدائق والمماشي بهدف التطوير و الاستثمار و التشغيل في نشاط المطاعم و الكوفي شوب ، من خلال استقطاب أصحاب العلامات التجارية المعروفة وذلك في كل من حديقة الطوية ، و حديقة الورد ، وحديقة الجاهلي ، فيما وتعمل لتفعيل أفكاراُ جديدة من الأنشطة الترفيهية في بقية حدائق المدينة ضمن خطط مكتب الاستثمار .