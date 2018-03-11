موارد الشارقة تعقد جلسة عصف ذهني للارتقاء بمستويات الكفاءة في العمل الحكومي

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة جلسة عصف ذهني لموظفي إدارة تقييم الأداء ، ومكتب التخطيط الاستراتيجي بالدائرة في جزيرة العلم بالشارقة ، بحضور سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم – عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ، رئيس دائرة الموارد البشرية – وبمشاركة عدد من الموظفين وأعضاء لجنة إعداد تقييم الأداء بحكومة الشارقة .

وذلك بهدف استمطار الأفكار الإبداعية سعياً للارتقاء بمستويات الكفاءة في الأداء بالعمل الحكومي ، وتحفيز العاملين للمزيد من الإنتاجية ، والتوظيف الأمثل للجهود والموارد في العمل الحكومي .

ويعد هذا العصف الذهني الأول الذي تنظمه الدائرة لعام 2018م. وتم من خلاله توزيع المشاركين على هيئة مجموعات تناقش التحديات لتطوير آلية العمل الحكومي. وقد تفرعت التحديات على 4 محاور ليتم مناقشتها واستنباط الحلول ، واستخراج المعارف الضمنية المختصة بها . وتضمنت المحاور : التواصل بين المسؤول المباشر والموظفين ، و الخطط الاستراتيجية للجهات ، وصياغة الأهداف الذكية ، والنظام التقني لتقييم الأداء .

وقد حرص سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم _ رئيس الدائرة _ على مشاركة كل المجموعات جلساتهم النقاشية وعصف الأفكار واطلع عليها . وأكد اهتمام الدائرة على بذل كل الجهود للارتقاء بالموظف الحكومي من خلال تقديم أفضل البرامج لتطوير بيئة العمل . إذ تأتي هذه الجلسة ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي _ عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة حفظه الله _ والتي يدعو من خلال رؤيته الموظفين بحكومة الشارقة إلى الاجتهاد ورفع مستوى الأداء .للإرتقاء بمؤسساتهم وجهات عملهم إلى أعلى المستويات . كما تأتي هذه الفعالية ترجمة لتحفيز سمو حاكم الشارقة حفظه الله لأبنائه الموظفين لخلق بيئة عملية ملهمة للإبداع الوظيفي .

وأكد بن خادم سعي الدائرة المستمر لتحفيز موظفيها ، وجميع العاملين بحكومة الشارقة نحو التميز في العمل وتقديم أفضل الحلول التي تسعد وتحفز الموظف أولا مما ينعكس على رضا المتعاملين مع الدوائر الحكومية ، إضافة إلى التواصل مع الشركاء الاستراتيجين بهدف تبادل الأفكار والخبرات، وتحقيق ماتتطلع له قيادتنا الرشيدة .

وأضاف أنه لابد من خلق خطة عمل واضحة ، تساهم في تحقيق الانضباط الوظيفي وزيادة الانتاجية ورفع كفاءة الأداء بالعمل الحكومي ، من قبل المعنيين بتقييم الأداء بحكومة الشارقة . موضحاً أن الدائرة ستعمل على تنفيذ حملات وبرامج تثقيفية للتعريف بالقوانين واللائحة الإرشادية للعمل الحكومي .

وقد تم من خلال جلسة العصف الذهني شرح وتعريف العديد من المفاهيم الحديثة الهامة في تطوير العمل الحكومي . كما تضمنت الجلسة العديد من الأفكار والحلول المبتكرة لتطوير العمل والنهوض بمستويات أداء موظفي الحكومة .

وقد خرج المشاركون في جلسة العصف الذهني بعدد من الأفكار المبتكرة ، والحلول العملية ، على أن يتم مناقشتها ودراستها لمرحلة التطبيق . ومن ثم السعي لتسخيرها لخدمة بيئة العمل الحكومي.