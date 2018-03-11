مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 325 مليون في “وأدي الصفا”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 1 مليار درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 139 مبايعة بقيمة 650 مليون درهم، منها 35 مبايعة للأراضى بقيمة 502 مليون درهم و 104 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 148 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 325 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم فى منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

و قد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 328 مليون درهم وثالثة فى حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها11 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة فى ند حصة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 369 مليون درهم منها 20 رهونات أراضى بقيمة 251 مليون درهم و 35 رهونات فلل وشقق بقيمة 118 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء الثانيه بقيمة 132 مليون درهم وأخرى فى منطقة برج خليفة بقيمة 94 مليون درهم.