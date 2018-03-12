الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة مثيرة للغبار والأتربة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 12/ 03 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 13 / 03 / 2018

صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط نهاراً تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح

جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 14 – 26 / 36 كم / ساعة بوجه عام.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً وتظهر بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة إلى نشطة خاصةً على البحر، وتكون مثيرة للأتربة مع تدني مدى الرؤية الافقية خاصة على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب والضباب الخفيف، البحر متوسط الموج يضطرب بعد ظهرالثلاثاء في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.