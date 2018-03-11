محمد بن زايد يوجه بالإسراع في الانتهاء من التحول الرقمي الكامل لخدمات بلدية أبوظبي

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بجولة تفقدية في بلدية مدينة أبوظبي.

و اطلع سموه خلال هذه الزيارة على مستجدات سير العمل في عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية منها سياسة خدمة العملاء وإسعادهم وتطورات مشروع التحول الرقمي في دائرة التخطيط العمراني والبلديات وذلك ضمن منصة رقمية تفاعلية تشمل جميع الخدمات.

و استهل سموه جولته بتفقد مكاتب خدمة المتعاملين و الاطلاع على مجموعة الخدمات المقدمة للجمهور والتي تشمل معاملات الأراضي والعقارات والخدمات المجتمعية وتعرف على اجراءات تراخيص البناء والأنظمة الحديثة التي تم اطلاقها مؤخرا وتهدف إلى تسهيل وتسريع رحلة العميل.

و قدم سعادة سيف بدر القبيسي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي عرضا توضيحيا لسموه عن مختلف أنشطة ومشاريع الدائرة التي تضمنت استراتيجية التحول الرقمي والنضج المؤسسي ومشاريع البنية التحتية وأصول البلدية.

و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن آفاق العمل المؤسسي في بلدية أبوظبي وتطوره جزء مهم من رؤيتنا المستقبلية للمدينة نوظف من خلالها الإمكانات لتحقيق خدمات مستدامة لضمان النوعية والجودة بما يلبي حاجات المجتمع ورفاهيته ويواكب تطلعاته لتشكل بمجملها رافدا لتعزيز مستقبل الإمارة اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا وسياحيا.

و خلال جولته وحديثه مع المسؤولين وجه سموه بمضاعفة العمل و مواصلة التطوير الدائم للخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وبما يستبق توقعات العملاء وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد منظومة خدمية مواكبة لعجلة التطور التي تشهدها بلادنا في شتى مناحي الحياة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .

كما وجه سموه بالانتهاء من مشروع التحول الرقمي الكامل لخدمات المراجعين للبلدية قبل نهاية 2018 والإسراع في انشاء قسم شكاوي المراجعين بما يضمن إتاحة الفرصة لتحسين و تطوير الخدمات بناء على أفكار ومقترحات وتجربة العملاء.

وأمر سموه بالتواصل مع القطاع الاستثماري الخاص لمناقشة خصخصة واستثمار وتشغيل مرافق البلدية الحالية و تطويرها تجاريا بجانب المشاريع المستقبلية سعيا إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة ومفضلة للجميع.

وأمر سموه أيضا بتطوير سياسات قطاع الإنشاء والاستشارات العمرانية خلال 3 أشهر بما يضمن وضع تصنيف فني ومعايير للعمل لجميع الجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي لإمارة ابوظبي.

و وجه سموه كذلك بالانتهاء من إنشاء مسار للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات خلال الشهرين القادمين بالإضافة الى تطوير مناطق شاطئية و خدمات عامة لزيادة المساحات و الأنشطة الترفيهية للمقيمين إلى جانب اعتماد سياسة الاستراحات البحرية و البرية الموسمية لتوفير خيارات سياحية أكثر تنظيما ومحافظة على البيئة في مختلف مناطق ابوظبي.

رافق سموه خلال الجولة معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة مبارك عبيد الظاهري وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات وعدد من المسؤولين.

من جهته ثمن معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات دعم القيادة الحكيمة لتحقيق هدف إسعاد المجتمع وذلك من خلال التركيز على مشاريع الابتكار الرقمي وتوظيف أدواته .

و أضاف : ” تمكنت الدائرة عبر تبنيها للتقنيات الحديثة من إحراز تقدم كبير في مجال خدمات العملاء ضمن خطة واضحة من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين رحلة المتعامل بما يتماشى أهداف حكومة أبوظبي “.