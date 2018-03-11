زوران: العين جاهز للعب أمام 80 ألف مشجع

أكد المدير الفني لنادي العين، الكرواتي زوران ماميتش، قبل مواجهة الاستقلال الإيراني، أن المجموعة الرابعة تعتبر واحدة من أقوى مجموعات مسابقة دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن فريقه جاهز للعب أمام أكثر من 80 ألف مشجع.

وقال زوران خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الاستقلال والعين: “ندرك جيداً أن منافسنا فريقاً جيداً، ويمتلك في صفوفه عناصر ممتازة، بيد أن ثقتي كبيرة جداً في إمكانيات فريقي وجئنا لتقديم كرة قدم حقيقية، وتحقيق نتيجة جيدة تسعد الجماهير العيناوية”.

وأضاف: “أعتقد أن الحضور سيستمتعون بمواجهة قوية غداً الإثنين بين فريقين كبيرين، والواقع يؤكد أن الجماهير جزء مهم في لعبة كرة القدم، الفريق سيفتقد إلى جهود البرازيلي كايو لوكاس، وهو لم يرافقنا إلى طهران بداعي الإصابة”.