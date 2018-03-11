“سيدات الإمارات” تحصدن فضية كأس التحدي الآسيوي لهوكي الجليد

حصد منتخب الإمارات للسيدات الميدالية الفضية لكأس التحدي الآسيوي لهوكي الجليد، والتي اختتمت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بمشاركة 4 منتخبات هي: (ماليزيا، الهند، الفلبين، بالإضافة إلى الإمارات).

ونجح منتخب الإمارات في تقديم عروض ومستويات فنية مميزة قادته للفوز على سيدات الهند بنتيجة (6-1)، وعلى سيدات الفلبين بنتيجة (5-4)، فيما خسر المباراة النهائية امام منتخب ماليزيا بنتيجة ( 5-3) ليظفر بالميدالية الفضية، ليؤكد حضوره التدريجي في رحلة حصاد الالقاب بمشاركاته الخارجية والاستحقاقات الرسمية المعتمدة في أجندة اتحاد الرياضات الجليدية.

واستطاع منتخب الإمارات الوطني للسيدات إبهار جميع المتابعين بمستويات لاعباته وامكانيتهن الكبيرة، وتمكن من حصد الجوائز الفردية خلال مباريات البطولة الآسيوية، اثر فوز دانة الحوسني بجائزة (أفضل لاعبة في أول مبارة) وفاطمة كراشي على جائزة (أفضل حارس في ثاني مباراة)، وخلود شجاع على جائزة (أفضل لاعبة في المباراة الثالثة) ومريم المزروعي على جائزة (أفضل مدافعة في البطولة) ولطيفة السويدي على جائزة (أفضل لاعبة في المنتخب).

بدوره أعرب جمعة الظاهري الأمين العام للاتحاد عن سروره بالمشاركة الإيجابية للمنتخب في بطولة كأس التحدي الآسيوي التي تجمع نخبة منتخبات السيدات في القارة الآسيوية، مؤكداً أن اتحاد الرياضات الجليدية برئاسة الدكتور احمد مبارك المزروعي لديه خطة طويلة الأمد لجعل المنتخب من أهم المنتخبات النسائية على الصعيد القاري والدولي.