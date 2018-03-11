قوقل تبسط إنشاء أوامر متخصصة للأجهزة الذكية عبر المساعد الصوتي

مساعد قوقل الصوتي أصبح متاحاً على طيف واسع من الأجهزة المختلفة وليس فقط الهواتف الذكية، لكن تنوع هذه الأجهزة يحتاج إلى تخصيص في الأوامر الصوتية، وهذا ما تقدمه قوقل اليوم حيث يمكن لصنّاع الأجهزة الذكية إنشاء أوامر صوتية متخصصة يمكن للمساعد الصوتي الخاص بقوقل إرسالها لأجهزتهم.

على سبيل المثال يمكن للغسالة الذكية أن تفعّل دورة الغسيل الملونة عبر أوامر صوتية خاصة تتلقاها من مساعد قوقل. وكذلك يمكن للروبوتات أن ترتب الغسيل في الأدراج أو تفعل أي شيء آخر وفق أوامر مخصصة تتلقاها عبر مساعد قوقل. لاحظ هنا أن اختلاف تلك الأوامر يعود لاختلاف الأجهزة مع أن جميعها تدعم مساعد قوقل الصوتي نفسه.

بهذا تفتح قوقل المجال أمام المطورين والشركات المصنعة التي تستخدم مساعدها الصوتي سواء كانت أجهزة تلفاز، برادات، غسالات، أجهزة إضاءة وغيرها، أن تضع أوامر متخصصة حسب وظيفة كل جهاز.