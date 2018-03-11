شاهد بالصور | جيثورن .. فينيسيا هولندا الساحرة

على بعد 3 ساعات برحلة قطار من مدينة امستردام، تقع جيثورن، وهي مدينة صغيرة في هولندا تعرف بكونها المدينة التي ليس بها طرقات.

تأسست هذه المدينة عام 1230 ميلاديا، وتبدوا بمثابة حلم، فلا توجد بها طرق ولا مواصلات حديثة، كما تضم 176 كوبري فوق القنوات.

ويجبر السياح على ترك سياراتهم خارج المدينة، والتحرك بالقدم والقوارب، مما يعطي المدينة حالة من السلام والهدوء وكأنها ليست موجودة في هذا العالم.

وبحسب موقع “كالتشر تريكينج” فإن هذه المدينة تعرف بأنها فينيسيا هولندا، وربما أجمل من فينسيا، لاسيما وأنها عبارة عن بلدة تغطى كاملا باللون الأخضر النباتي وكذلك ألوان الزهور.

يستخدم أهالي المدينة القوارب كوسيلة للتنقل في جداولها المائية التي تشكل طرقات المدينة، بينما تنتشر الأزهار والنباتات على الجانبين، في حين تبدوا المنازل وكأنها بين جزر مائية محاطة بالنباتات من كل جانب.

ومع حلول فصل الشتاء تختلف وسيلة التنقل في المدينة، إذ يصبح التزلج على سطح المياه المتجمدة وسيلة التحرك والتنزه في المدينة.

وفق موقع المدينة فإن أعلى صوت ممكن تسمعه فيها هو صوت البط أو أصوات الطيور، وهو أمر يختلف عن الضوضاء الموجود في بقية مدن العالم.