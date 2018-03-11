محمد بن زايد ورئيس وزراء إيطاليا يشهدان توقع اتفاقية بين “مبادلة للبترول” و “إيني”

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي باولو جينتلوني رئيس وزراء جمهورية إيطاليا – اليوم في قصر الشاطىء – توقيع اتفاقية بين شركة مبادلة للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) وشركة إيني الإيطالية.. تشتري بموجبها ” مبادلة ” 10 في المائة من حصة ” إيني ” في امتياز حقل ” شروق ” البحري للغاز في مصر والذي يضم حقل ” ظهر ” للغاز الطبيعي.

حضر مراسم التوقيع .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقع الاتفاقية نيابة عن مبادلة .. معالي خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار .. فيما وقع عن شركة إيني كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية.

وتملك ” إيني ” حصة 60 في المائة في هذا الامتياز وتتولى عملية تشغيل الحقل .. فيما تملك الشركة البريطانية ” بي بي ” حصة 10 في المائة وشركة روزنت 30 في المائة.

ويخضع إتمام الصفقة لاستيفاء بعض المتطلبات القانونية ومن بينها الحصول على موافقة الجهات الحكومية المصرية.

وقال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والكيماويات في شركة مبادلة للاستثمار ورئيس مجلس الإدارة في شركة مبادلة للبترول ” إن هذه الصفقة تعتبر خطوة استثمارية هامة وحيوية بالنسبة لـ (مبادلة).. حيث ستضيف إلى محفظة استثماراتها العالمية استثماراً جديداً يوفر تدفقاً نقدياً طويل الأمد “.

وأضاف ” كما ستتيح لنا هذه الاتفاقية الدخول في شراكة قوية مع شركة إيني الإيطالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن تشغيل الحقل والتي أنجزت المشروع في وقت قياسي بفضل تعاون السلطات المصرية المختصة.. فيما سيساهم هذا المشروع في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة في مصر في وقت تعمل فيه مصر على إعادة تشكيل قطاع الطاقة وفتح فرص جديدة على امتداد سلسلة القيمة “.

وبدوره .. أعرب كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني عن سعادته بالعمل مع ( مبادلة ) وترحيبه بها في الشراكة بحقل شروق.. مضيفا ” إننا نعتبر أن موافقة ( مبادلة ) على الدخول في هذه الشراكة بمثابة دليل آخر على قوة هذا المشروع الاستثماري عالمي المستوى الذي طورته شركة إيني “.

حضر مراسم التوقيع .. معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وسعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين.

يشار إلى أنه تم اكتشاف حقل ظهر بواسطة شركة الطاقة الإيطالية “إيني” في أغسطس 2015 .. وهو يعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي يتم اكتشافه في البحر المتوسط .. إذ تقدر احتياطيات الغاز فيه بنحو 30 ترليون قدم مكعبة.

ويقع الحقل على بعد نحو 190 كيلومترا إلى الشمال من مدينة بورسعيد في منطقة يصل عمق المياه فيها إلى نحو 1500 متر.. وقد بدأ الإنتاج في المرحلة الأولى منه في شهر ديسمبر 2017.