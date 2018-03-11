“الطيران المدني بالشارقة”: لا وجود لأي مواطن إماراتي على متن الطائرة التركية المنكوبة

بواسطة / بتاريخ 2018-03-11 في 11:11 م /
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