“الطيران المدني بالشارقة”: لا وجود لأي مواطن إماراتي على متن الطائرة التركية المنكوبة

أكد بيان صادر عن دائرة الطيران المدني في الشارقة أن الطائرة الخاصة التي سقطت مساء الأحد في جنوب غرب إيران

بعد إقلاعها من مطار الشارقة الدولي، في طريقها إلى إسطنبول، لم يكن يوجد على متنها أي مواطن إماراتي.

وجاء في بيان دائرة الطيران المدني أن الطائرة المنكوبة لم تتقدم بطلب إجراء صيانة للطائرة على أرض مطار الشارقة .

وأفادت معلومات دائرة الطيران المدني في الشارقة أن طائرة تركية خاصة من طراز 604 “بومبادير” تحمل تسجيل (TCTRB)

أقلعت في تمام الساعة الخامسة و16 دقيقة مساء، بالتوقيت المحلي من مطار الشارقة الدولي إلى مطار إسطنبول.

واختفت عن الرادار بعد مغادرة أجواء دولة الإمارات العربية المتحدة عند الساعة السابعة والنصف مساء.

وتضيف المعلومات أنه عند إقلاع الطائرة كان يوجد على متنها 11 شخصاً منهم 8 ركاب و3 أشخاص من طاقم الطائرة

من بينهم ستة أشخاص يحملون الجنسية التركية واثنين يحملون الإسبانية .

ولا يوجد أي أسباب واضحة لسقوط الطائرة إلا بعد الانتهاء من التحقيقات الرسمية التي تجريها السلطات الإيرانية والتركية.

وأعربت دائرة الطيران المدني في الشارقة عن بالغ الحزن والأسى لنبأ حادث الطائرة الخاصة.