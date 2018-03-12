لقطات مذهلة لسمكة “Jawfish” أثناء حفر بيتها تحت المياه

بواسطة / بتاريخ 2018-03-12 في 8:19 ص /
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تمكن أحد المصورين الهواة من التقاط لقطات مذهلة لسمكة “jawfish” وهو يحفر تحت الماء فى جزيرة سولاوسي الإندونيسية.

وتعيش سمكة الفك (Jawfish)، في البحار الاستوائية، وتنتمي لأنواع البلطي، وتبني ما هو أكثر من مجرد مكان لتخصيب البيض.

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