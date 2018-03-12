ترجمة مايكروسوفت تدعم الآن 6 لغات جديدة لتحويل النص إلى كلام مترجم

أتاحت مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لخدمة الترجمة خاصتها Microsoft Translator، وأعلنت عن إتاحة 6 لغات جديدة أخرى لقائمة ترجمة النص إلى كلام مترجم، على ان يكون هذا التحديث متاح على الخدمة من على سطح المكتب، وكذلك التطبيقات على الهواتف المحمولة (أندرويد و iOS).

ومع هذه اللغات الجديدة أصبح هناك 36 لغة يمكن للمستخدمين الكتابة وتحويل النص إلى كلام ومترجم لهذه اللغات، وبلا شك هذه الخاصية في الخدمة تُعد مهمة جدًا، وتحديدًا عند السفر، فعلى سبيل المثال كُنتَ بزيارة لمتحف عالمي والمبنى أمامك ولكن لا يمكنك العثور على المدخل، ببساطة شديدة قم بكتابة “أين مدخل المتحف” في التطبيق وترجمته، ومن ثم الضغط على مكبّر الصوت لتشغيل النص وطلب المساعدة.

أخيرًا إليكم مجموع اللغات التي تدعم التحويل من نص إلى كلام مُترجّم: “العربية، الإنجليزية، التركية، الكرواتية، الفرنسية، الأندونيسية، البولندية، الأسبانية، البلغارية، التشيكية، الألمانية، الإيطالية، البرتغالية، السويدية،الكانتونية، الدانماركية، اليونانية، اليابانية، الرومانية التاميلية، الكاتالونية، الهولندية، الكورية، الروسية، التايلاندية، الصينية ، السلوفاكية،، الفنلندية، المجرية ،النرويجية، السلوفينية، الفيتنامية”