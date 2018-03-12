اليوم.. معرض الهوية الجديدة في الفن الحديث

بواسطة / بتاريخ 2018-03-12 في 8:35 ص /
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يحرص معرض الإتحاد للفن الحديث على اكتشاف الفنانين المقبلين في انحاء الإمارات كما يحث على العمل مع مواهب شابة تتمثل في المشهد الفني المحلي. تصاعدت الأعمال الفنية في العقد الماضي بصوره هائلة في الإمارات إذ أن العديد من الجامعات المحلية أطلقت برامج دراسية للحصول على شهادات في الفنون الجميلة، لذا أصبح خريجي تلك المؤسسات يبدعون منهجاً حديثاً و تجريبياً للتعبيرعن فنهم الخاص والنظرية الفنية بشكل عام.

في مناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمي في 2018، اختار معرض الإتحاد للفن الحديث نخبة من الفنانات الشابات لعرض الهوية الفنية الجديدة الملخصة من دول الخليج العربي و تقديمها إلى جمهور أبوظبي. سيسري هذا المعرض من الثاني عشر من مارس 2018 و حتى الثلاثين من شهر أبريل 2018 في معرض معرض الإتحاد للفن الحديث.

الدخول : 10:00 ص – 10:00 م

الموقع: معرض الإتحاد للفن الحديث،أبوظبي

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