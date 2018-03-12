خياط يتحرّش بزبونة

انتهز خياط آسيوي (38 عاماً) عودة زبونة إلى المحل الذي يعمل فيه، لتصحيح مقاس بنطال، سبق أن حاكه لها زميله، وتحرش بها.

وأحالت نيابة دبي الواقعة إلى القضاء، وذكرت ملفات التحقيق أن المجني عليها ذهبت إلى المحل، حيث يعمل المتهم ومعها قطعة قماش تريد تفصيلها ثلاثة بنطلونات، وأخذ زميل المتهم المقاس وطلب منها أن تعود في المساء لتأخذها جاهزة، وعادت وأخذتها، وعندما ذهبت إلى البيت وجربتها وجدتها ضيقة، فعادت إلى المحل في صباح اليوم التالي، وأخبرت الخياط الذي أخذ لها المقاس في المرة الأولى بضيق المقاسات، فطلب على الفور من زميله المتهم، أخذ مقاس جديد، وأثناء قيامه بذلك، فاجأها بتقبيلها على خدها، وعندما عادت أخذت تبكي وحكت لخالتها ما حدث.