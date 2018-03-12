«صحة أبوظبي» توصي بفحص أجهزة قياس الضغط

قالت دائرة الصحة ـ الجهة الرقابية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي ـ إنها تلقت إشعاراً من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بعدم مطابقة أجهزة قياس ضغط الدم المستخدمة في بعض المنشآت الصحية لمعايير الجودة.

وأشارت دائرة الصحة إلى أنه تبين من خلال الفحص الروتيني للعينات المستلمة من أجهزة ضغط الدم أن عدداً كبيراً من الأجهزة التي تم اختبارها لم تستوف معايير المطابقة، وذلك بسبب تسرب الهواء من سوار الذراع.

وأوصت دائرة الصحة ممارسي الرعاية الصحية بضرورة فحص ومعايرة جميع أجهزة قياس ضغط الدم بصورة منتظمة ووفقاً لتعليمات الشركة المصنعة، وبالإضافة إلى ذلك يجب فحص سوار الذراع والخراطيم دورياً واستبدالها عند الضرورة، كما يجب تنظيف سوار الذراع متكرر الاستخدام بحسب تعليمات الشركة المصنعة، مع ضمان أن السائل لا ينتقل داخله أو داخل الخراطيم، مشيرة إلى أن جميع المنشآت الرعاية الصحية تتحمل مسؤولية ضمان توافر ترتيبات الصيانة لتلك الأجهزة.