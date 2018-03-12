ذياب بن زايد : لا تستعجلوا على زاكيروني

حول بطولة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات العام المقبل، ومدى قدرتنا على استضافتها، أشاد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، باتحاد الكرة، مؤكداً أنه على دراية كاملة بما يفعل، مطالباً بالتخلي عن النظرة السلبية لهم، مبدياً ثقته في قدرته على إدارة الأمور.

وأشار إلى أن فرصتنا كبيرة في كأس آسيا التي نستضيفها على أرضنا، وأنه بإمكاننا الذهاب فيها بعيداً، وعلينا أن نركز لتحقيق نتيجة إيجابية فيها، وأن نخوضها بطموح الوصول إلى المباراة النهائية، مستثمرين عاملي الأرض والجمهور، وفي الوقت نفسه علينا ألا نقلل من إمكانيات الآخرين.

وعن التعاقد مع زاكيروني مدرباً للمنتخب، والتغيير الذي طال القيادة الفنية لـ «الأبيض» في الفترة الأخيرة، طالب سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، بعدم الضغط الدائم على الإدارات بسبب النتائج. وقال: ليس ممكناً أن يكون هناك ثواب وعقاب على الدوام، لأن هذه النظرة غير صحية، ولا توفر الأجواء المناسبة للعمل.. علينا أن نترك الجميع يعمل في أجواء مواتية، وفي النهاية يكون هناك تقييم يراعي كل الظروف والمواقف والإمكانيات، ويقرر بعدها بهدوء ما يمكن اتخاذه من قرارات.. أما أن نظل تحت ضغط دائم، وأن يشكل الإعلام مثلاً ضغطاً على بعض الإدارات، فتضطر لارتكاب أخطاء، فقط لأنها سمعت البرنامج «الفلاني» أو الصحفي أو الجمهور، فهذا ليس بمنطقي.. اتركوا من يعمل، وانتظروا وقت الحصاد للتقييم.. واعلموا وأنتم تقيمون أننا لسنا وحدنا.. الكل يعمل مثلك، وفي الملعب يتواجه 11 لاعباً من هنا بمثلهم من هناك، وإذا توقفت بعض الوقت فهذا ليس مشكلة.. بإمكانك أن تعوض بعدها، وليس مستساغاً أن أنهي عقد مدرب بملايين وأجلب غيره بملايين أيضاً.. بالعكس أي مدرب لن تكون لديه مشكلة.. سيتسلم حقوقه وهو مرتاح، وسيذهب إلى غيرك وقد ينجح هناك.